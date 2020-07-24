Шарапова назвала виновника своей дисквалификации за допинг

"Еще в молодости заметила, что здоровье не в порядке. По этой причине отец начал поиски личного врача в России. Мы жили в США, но ему было комфортнее найти русскоговорящего врача — это упрощало бы им коммуникацию.

Он нашел доктора, однако, к сожалению, он не был спортивным врачом. Мы сделали ряд анализов - врач выписал лекарства. Одним из них и был милдронат — его в России продают без рецепта и принимают наравне с обычным аспирином.

Начиная с 2006 года я принимала милдронат практически регулярно. Раз за разом меня тестировали на допинг, но ничего запрещенного не находили. Так происходило вплоть до 2015 года.

В 2013 году я сменила врача, но продолжила принимать милдронат. В 2016-м он был запрещен. В конце 2015-го я попросила своего менеджера (Макс Айзенбад. — Прим. "Чемпионата") проверить обновленный список запрещенных препаратов, но он этого не сделал — в тот период у него были личные проблемы", — цитирует Шарапову Punto de Break.

За свою карьеру 33-летняя Шарапова выиграла 5 турниров "Большого шлема" (все до дисквалификации). В феврале 2020 года уроженка Тюменской области объявила о завершении карьеры.