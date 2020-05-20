Шарапова назвала самый странный подарок в спортивной карьере

"Однажды мне подарили унитаз. Это был один из тех шикарных японских унитазов", — ответила Шарапова на вопрос подписчика в "Инстаграме".

Экс-первая первая ракетка мира Шарапова объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. За свою карьеру она 5 раз побеждала на турнирах "Большого шлема".