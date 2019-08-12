Серена Уильямс не смогла доиграть финальный матч турнира в Торонто

Всему виной — травма. Победу одержала канадка Бьянка Андрееску. Призовой фонд соревнований составил $2,83 млн.
Финальный матч был остановлен при счете 3:1 в пользу 19-летней канадки через 20 минут после начала. Уильямс, посеянная на турнире под восьмым номером, приняла решение отказаться от продолжения встречи из-за травмы.
Андрееску стала первой канадской теннисисткой за последние 50 лет, которой удалось победить на турнире в Торонто, в нечетные годы мужской турнир проводится в Монреале, а женский — в Торонто, в четные — наоборот.
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