Серена проиграла полуфинал Осаке. Как сыграет россиянин из второй сотни рейтинга?

В первой партии после не слишком удачного дебюта Осака выиграла 5 геймов подряд и спокойно довела сет до победы.

Во втором сете Серена ликвидировала отставание в два гейма и догнала соперницу (4:4), но затем американка в самый неподходящий момент неудачно сыграла на своей подаче.

Первый полуфинал в Мельбурне продолжался 75 минут. Счет личных встреч стал 3:2 в пользу японской теннисистки.

23-летняя Осака в четвертый раз в карьере пробилась в финал турнира "Большого шлема". Ее соперницей в решающем поединке будет американка Дженнифер Брэди (WTA 24), обыгравшая представительницу Чехии Каролину Мухову (WTA 27) 6:4, 3:6, 6:4. Три предыдущих финала Наоми выиграла.

Программу игрового дня в Мельбурне завершит мужской полуфинал: россиянин Аслан Карацев (ATP 114) cыграет с лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем (Сербия). Этот поединок начнется ориентировочно в 10:30.