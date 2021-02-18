18.02.2021, 06:40

Серена проиграла полуфинал Осаке. Как сыграет россиянин из второй сотни рейтинга?

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Серена проиграла полуфинал Осаке. Как сыграет россиянин из второй сотни рейтинга?
Serena WilliamsAP

Первой финалисткой Открытого чемпионата Австралии по теннису стала японка Наоми Осака (WTA 3), победившая 23-кратную чемпионку турниров "Большого шлема" Серену Уильямс (WTA 11) - 6:3, 6:4.

В первой партии после не слишком удачного дебюта Осака выиграла 5 геймов подряд и спокойно довела сет до победы.

Во втором сете Серена ликвидировала отставание в два гейма и догнала соперницу (4:4), но затем американка в самый неподходящий момент неудачно сыграла на своей подаче.

Первый полуфинал в Мельбурне продолжался 75 минут. Счет личных встреч стал 3:2 в пользу японской теннисистки.

23-летняя Осака в четвертый раз в карьере пробилась в финал турнира "Большого шлема". Ее соперницей в решающем поединке будет американка Дженнифер Брэди (WTA 24), обыгравшая представительницу Чехии Каролину Мухову (WTA 27) 6:4, 3:6, 6:4. Три предыдущих финала Наоми выиграла.

Программу игрового дня в Мельбурне завершит мужской полуфинал: россиянин Аслан Карацев (ATP 114) cыграет с лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем (Сербия). Этот поединок начнется ориентировочно в 10:30.

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