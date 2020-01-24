Серена, Осака и Возняцки проиграли. Каролина завершила карьеру
Одна из фавориток Открытого чемпионата Австралии Серена Уильямс (WTA 9) в третьем круге неожиданно проиграла китайской теннисистке Ван Цян (WTA 29) - 4:6, 7:6, 5:7.
Одна из фавориток Открытого чемпионата Австралии Серена Уильямс (WTA 9) в третьем круге неожиданно проиграла китайской теннисистке Ван Цян (WTA 29) - 4:6, 7:6, 5:7.
29-летняя китаянка не уступала сопернице в силе ударов и старалась использовать всю ширину корта, заставляя 38-летнюю Серену побегать. К тому же атлетичная американка много ошибалась - Уильямс допустила 55 невынужденных ошибок, тогда как ее соперница только 20.
Возняцки сыграла последний матч
В 1/8 финала Ван Цян сразится с представительницей Туниса Онс Жабер (WTA 78), которая в параллельном матче одолела экс-первую ракетку мира Каролину Возняцки (WTA 36) - 7:5, 3:6, 7:5. Для датчанки это был последний поединок в профессиональном теннисе.
За свою спортивную карьеру 29-летняя Возняцки выиграла Открытый чемпионат Австралии в 2018 году и 30 профессиональных турниров.
Осака сложила полномочия
Из других результатов пятого дня турнира отметим поражение прошлогодней победительницы Открытого чемпионата Австралии Наоми Осаки (WTA 4).
22-летняя японка в 1/16 финала проиграла 15-летней Коко Гауфф (WTA 67) - 3:6, 4:6. Следующей соперницей восходящей звезды американского тенниса будет 21-летняя уроженка Москвы с паспортом США София Кенин (WTA 15).
Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 31) в третьем круге сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич (WTA 7)- этот поединок состоится 25 января.
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