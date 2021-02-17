Серена охотится за очередным чемпионским титулом

Программу полуфинальных матчей Открытого чемпионата Австралии по теннису открывает поединок 23-кратной чемпионки турниров "Большого шлема" Серены Уильямс (WTA 11) с японкой Наоми Осакой (WTA 3), которая выиграла 3 гранд-турнира (начало в 05:00).
Ранее соперниц встречались между собой 4 раза. Пока счет в их противостоянии равный - 2:2. Букмекеры фаворитом предстоящего матча считают японскую теннисистку.
Во втором полуфинале померятся силами американка Дженнифер Брэди (WTA 24) и представительница Чехии Каролина Мухова (WTA 27).
Программу игрового дня в Мельбурне завершит мужской полуфинал Аслан Карацев (Россия) - Новак Джокович (Сербия). Этот поединок начнется ориентировочно в 10:30.
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