Серена и Возняцки проиграли в Мельбурне. Каролина завершила карьеру
Одна из фавориток Открытого чемпионата Австралии Серена Уильямс (WTA 9) в третьем круге неожиданно проиграла китайской теннисистке Ван Цян (WTA 29) - 4:6, 7:6, 5:7.
Одна из фавориток Открытого чемпионата Австралии Серена Уильямс (WTA 9) в третьем круге неожиданно проиграла китайской теннисистке Ван Цян (WTA 29) - 4:6, 7:6, 5:7.
29-летняя китаянка не уступала сопернице в силе ударов и старалась использовать всю ширину корта, заставляя 38-летнюю Серену побегать. К тому же американка много ошибалась - Уильямс допустила 55 невынужденных ошибок, тогда как ее соперница только 20.
В 1/8 финала Ван Цян сразится с представительницей Туниса Онс Жабер (WTA 78), которая в параллельном матче одолела Каролину Возняцки (WTA 36) - 7:5, 3:6, 7:5. Для датчанки это был последний матч в профессиональном теннисе.
За свою спортивную карьеру 29-летняя Возняцки выиграла Открытый чемпионат Австралии в 2018 году и 30 профессиональных турниров.
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