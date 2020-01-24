Серена и Возняцки проиграли в Мельбурне. Каролина завершила карьеру

29-летняя китаянка не уступала сопернице в силе ударов и старалась использовать всю ширину корта, заставляя 38-летнюю Серену побегать. К тому же американка много ошибалась - Уильямс допустила 55 невынужденных ошибок, тогда как ее соперница только 20.

В 1/8 финала Ван Цян сразится с представительницей Туниса Онс Жабер (WTA 78), которая в параллельном матче одолела Каролину Возняцки (WTA 36) - 7:5, 3:6, 7:5. Для датчанки это был последний матч в профессиональном теннисе.

За свою спортивную карьеру 29-летняя Возняцки выиграла Открытый чемпионат Австралии в 2018 году и 30 профессиональных турниров.