Серена держит слово. Судья Рамос не будет обслуживать ее матчи

"Мы выбрали лучших судей для этого соревнования, и у нас есть некоторая гибкость в плане выбора арбитров. Наша главная цель состоит в том, чтобы выбрать лучшего судью на правильный матч. Учитывая все факторы, было принято решение, что Рамос не будет работать на матчах сестер Уильямс", — сказал главный судья турнира Зорен Фримель.

Напомним, что в финале прошлогоднего US Open Серена встречалась с японкой Наоми Осакой. Во втором сете Рамос сначала снял с Уильямс очко за переговоры с тренерским штабом, а затем, после грубых наездов со стороны теннисистки, и вовсе оштрафовал ее на гейм.

Американка в свою очередь назвала арбитра вором и заявила, что он больше никогда не будет работать на ее матчах. Осака в итоге выиграла тот финал — 6:2, 6:4.

В первом круге US Open Серена Уильямс встретится с россиянкой Марией Шараповой. Винус сыграет с китаянкой Сайсай Чжэн.