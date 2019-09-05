05.09.2019, 20:50

СЕГОДНЯ: Сумеет ли украинская красавица удивить Серену?


rus.delfi.ee
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Elina Svitolina
Elina SvitolinaFoto: Instagram

Предстоящей ночью в Нью-Йорке определятся финалистки Открытого чемпионата США по теннису в женском разряде.

Первыми на корт выйдут украинка Элина Свитолина и шестикратная чемпионка US Open Серена Уильямс (начало в 02:00). Ранее соперницы встречались между собой пять раз. Счет личных встреч 4:1 в пользу Серены.

Во второй полуфинальной паре будут соперничать канадка Бьянка Андрееску и швейцарка Белинда Бенчич (03:30). Они между собой ни разу не встречались.

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