СЕГОДНЯ: Сумеет ли украинская красавица удивить Серену?

Первыми на корт выйдут украинка Элина Свитолина и шестикратная чемпионка US Open Серена Уильямс (начало в 02:00). Ранее соперницы встречались между собой пять раз. Счет личных встреч 4:1 в пользу Серены.

Во второй полуфинальной паре будут соперничать канадка Бьянка Андрееску и швейцарка Белинда Бенчич (03:30). Они между собой ни разу не встречались.