06.09.2019, 15:55

СЕГОДНЯ: Сумеет ли русский теннисист выйти в финал US Open?


rus.delfi.ee
EST 3
Daniil Medvedev
Daniil MedvedevFoto: MATTHEW STOCKMAN, AFP

Программу полуфинальных матчей Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде открывает поединок россиянина Даниила Медведева (АTP 5) с болгарином Григором Димитровым (ATP 78). Поединок начнется ориентировочно в 23:00.

После четвертьфинала Медведев посетовал на свое физическое состояние. За последний месяц с небольшим он принял участие в четырех турнирах и у него побаливает бедро.

23-летний россиянин впервые дошел до полуфинала на турнирах "Большого
шлема". 28-летний болгарин уже играл на этой стадии турнира в Мельбурне и на Уимблдоне.

Последний раз российский теннисист играл в полуфинале турнира "Большого шлема" в 2010 году - это был Михаил Южный. Последние финалы с российским участием состоялись в 2000 и 2005 годах, когда Марат Сафин выигрывал в Нью-Йорке и Мельбурне.

Ранее Медведев и Димитров дважды встречались между собой. Пока счет в их противостоянии равный - 1:1.

В другом полуфинале сыграют второй номер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль и итальянец Маттео Берреттини.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: