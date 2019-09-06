СЕГОДНЯ: Сумеет ли русский теннисист выйти в финал US Open?

После четвертьфинала Медведев посетовал на свое физическое состояние. За последний месяц с небольшим он принял участие в четырех турнирах и у него побаливает бедро.

23-летний россиянин впервые дошел до полуфинала на турнирах "Большого

шлема". 28-летний болгарин уже играл на этой стадии турнира в Мельбурне и на Уимблдоне.

Последний раз российский теннисист играл в полуфинале турнира "Большого шлема" в 2010 году - это был Михаил Южный. Последние финалы с российским участием состоялись в 2000 и 2005 годах, когда Марат Сафин выигрывал в Нью-Йорке и Мельбурне.

Ранее Медведев и Димитров дважды встречались между собой. Пока счет в их противостоянии равный - 1:1.

В другом полуфинале сыграют второй номер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль и итальянец Маттео Берреттини.