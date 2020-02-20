СЕГОДНЯ: Сумеет ли Контавейт пробиться в полуфинал турнира в Дубае?

Выход в 1/4 финала гарантировал Контавейт 50 100 долларов призовых. Если она пробьется в полуфинал, то ее гонорар существенно возрастет - 198 830 USD.

Прямая трансляция поединка запланирована на Delfi TV (начало в 17:00). Ранее соперницы между собой ни разу не встречались.