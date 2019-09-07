07.09.2019, 18:55

СЕГОДНЯ: Сумеет ли 19-летняя канадка остановить Серену?


rus.delfi.ee
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Bianca Andreescu
Bianca AndreescuFoto: CLIVE BRUNSKILL, AFP

В финале Открытого чемпионата США по теннису 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" Серена Уильямс (WTA 8) сыграет с 19-летней канадкой Бьянкой Андрееску (WTA 15). Начало в 23:00.

Совсем недавно соперницы встречались между собой в финале теннисного турнира в Торонто. Андрееску тогда повела в счете 3:1, но Серена, сославшись на травму, отказалась от продолжения матча.

Профессиональная карьера Андрееску началась в 2017 году, но она очень бурно прогрессирует. Год назад Бьянка находилась лишь в третьей сотне мирового рейтинга.

Победительница турнира получит 3,85 млн долларов, финалистке достанется 1,9 млн.

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