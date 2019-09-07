СЕГОДНЯ: Сумеет ли 19-летняя канадка остановить Серену?

Совсем недавно соперницы встречались между собой в финале теннисного турнира в Торонто. Андрееску тогда повела в счете 3:1, но Серена, сославшись на травму, отказалась от продолжения матча.

Профессиональная карьера Андрееску началась в 2017 году, но она очень бурно прогрессирует. Год назад Бьянка находилась лишь в третьей сотне мирового рейтинга.

Победительница турнира получит 3,85 млн долларов, финалистке достанется 1,9 млн.