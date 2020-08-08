СЕГОДНЯ: Сможет ли Контавейт выйти в финал? Прямая трансляция на Delfi TV

На итальянском острове Сицилия близится к завершению первый после коронавирусной паузы профессиональный турнир Женской теннисной ассоциации. Программу полуфинальных матчей откроет поединок Анетт Контавейт (WTA 22) с хорваткой Петрой Мартич (WTA 15). Прямая трансляция на Delfi TV - начало в 17:00.
Накануне обе теннисистки провели на четвертьфинальной стадии затяжные матчи. 29-летняя Мартич два с половиной часа рубилась с белоруской Александрой Саснович. Обе партии хорватка выиграла на тай-брейке. Контавейт в трех сетах разобралась а атлетичной итальянкой Элизабеттой Коччаретто
Ранее Мартич и Контавейт встречались между собой один раз. В феврале этого года хорватка победила эстонскую теннисистку в Эмиратах - 7:6, 6:1.
Букмекеры отдают предпочтение в полуфинальном поединке представительнице Хорватии. 1.70 - такова котировка на ее выигрыш, тогда как победу Контавейт они оценивают коэффициентом 2.25.
Змея напала на ребенка на набережной в Петербурге
Огромная рыба утянула на дно рыбака на Украине
Сбыт наркотиков: новый поворот в деле о ДТП с Ефремовым
Правда шокирует: чем детки после кесарево отличаются от обычных