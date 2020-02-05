СЕГОДНЯ: Сборная Эстонии начинает выступление в Кубке Федерации

Формат встречи в Кубке Федерации следующий: сначала на корт выйдут вторые ракетки, затем сыграют лидеры команд, завершит поединок парная встреча. Кто с кем сыграет - пока неизвестно. Капитаны команд сообщат составы непосредственно перед началом матча.

Греция без лидера

За сборную Эстонии на кортах ласнамяэского теннисного центра "Таллинк" будут выступать Анетт Контавейт (WTA 22), Елена Малыгина, Катрийн Саар, Валерия Горлач и Саара Орав.

Сборная Греции в эстонскую столицу прилетела без лидера команды Марии Саккари (WTA 21). Первым номером в Таллинне считается Деспина Папимихаил (WTA 248). В состав греческой команды входят две несовершеннолетние теннисистки, которым не исполнилось еще и 16 лет.

За две путевки в плей-офф

В другом матче группового турнира Италия сыграет с Австрией. В параллельной группе встречаются Хорватия и Болгария. Главный фаворит турнира в Таллинне Украина в стартовый день свободна от игры.

В плей-офф Мировой группы Кубка Федерации - эта стадия турнира пройдет в апреле - выйдут две лучшие команды.