СЕГОДНЯ: Полуфиналы турнира в Цинциннати покажет Delfi TV

В первом полуфинале россиянка Светлана Кузнецова (WTA 153) сразится с австралийкой Эшли Барти (WTA 2). Начало в 18:00. Если Барти выиграет этот поединок, то она вернет себе звание первой ракетки мира.

Во второй паре соперничать будут американки София Кенин (WTA 22) и Мэдисон Киз (WTA 18). Этот матч начнется в 22:00.

Прямую трансляцию полуфинальных поединков можно наблюдать на Delfi TV.