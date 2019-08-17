17.08.2019, 10:50
СЕГОДНЯ: Полуфиналы турнира в Цинциннати покажет Delfi TV
В американском Цинциннати близится к завершению крупный теннисный турнир с призовым фондом 2,9 млн долларов. В субботу определятся финалистки.
В американском Цинциннати близится к завершению крупный теннисный турнир с призовым фондом 2,9 млн долларов. В субботу определятся финалистки.
В первом полуфинале россиянка Светлана Кузнецова (WTA 153) сразится с австралийкой Эшли Барти (WTA 2). Начало в 18:00. Если Барти выиграет этот поединок, то она вернет себе звание первой ракетки мира.
Во второй паре соперничать будут американки София Кенин (WTA 22) и Мэдисон Киз (WTA 18). Этот матч начнется в 22:00.
Прямую трансляцию полуфинальных поединков можно наблюдать на Delfi TV.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Не выбрасывайте пластик, а положите в духовку и увидите результат
О последнем сообщении мужа поведала вдова погибшего подводника
Анаконда в США «клонировала» сама себя
Жена пилота А321 сделала заявление