СЕГОДНЯ: Поединок Контавейт в Эмиратах покажет Delfi TV

В Дубае стартовал крупный теннисный турнир с призовым фондом 2,9 млн долларов. В стартовом поединке первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 24) сыграет с румынкой Сораной Кырстя (WTA 70). Прямая трансляция на Delfi TV (начало в 16:00).
29-летняя Кырстя в основную сетку турнира пробилась через квалификацию. Поединок с Контавейт станет для нее четвертым матчем за четыре дня.
Букмекеры расценивают возможный выигрыш Контавейт коэффициентом 1.40, котировка на победу Кырстя 3.05.
Ранее соперницы встречались между собой один раз. В 2016 году Контавейт обыграла румынку в двух партиях.
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