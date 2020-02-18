СЕГОДНЯ: Поединок Контавейт в Эмиратах покажет Delfi TV

29-летняя Кырстя в основную сетку турнира пробилась через квалификацию. Поединок с Контавейт станет для нее четвертым матчем за четыре дня.

Букмекеры расценивают возможный выигрыш Контавейт коэффициентом 1.40, котировка на победу Кырстя 3.05.

Ранее соперницы встречались между собой один раз. В 2016 году Контавейт обыграла румынку в двух партиях.