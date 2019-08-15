15.08.2019, 03:30

СЕГОДНЯ: Поединок Контавейт со второй ракеткой мира покажет Delfi TV


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Anett Kontaveit
Anett KontaveitFoto: Mark Blinch, AP

В 1/8 финала крупного турнира в американском Цинциннати сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 20) сыграет с австралийкой Эшли Барти (WTA 2). Прямая трансляция поединка на Delfi TV (начало в 18:00).

Ранее соперницы встречались между собой дважды. Счет личного противостояния между ними пока равный - 1:1.

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