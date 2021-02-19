СЕГОДНЯ: Первая ракетка России против внука футболиста сборной СССР. Кто победит?

В четвертьфинале Медведев легко разобрался в трех сетах с соотечественником Андреем Рублевым, тогда как Циципас в драматичной борьбе выиграл пятисетовый поединок у Рафаэля Надаля, отыгравшись со счета 0:2.

Букмекеры ставят на Медведева

Ранее соперники встречались между собой 5 раз. Счет личных встреч 4:1 в пользу российского теннисиста. Букмекеры считают его фаворитом предстоящего поединка.

Наивысшим достижением 25-летнего Медведева на турнирах "Большого шлема" является финал Открытого чемпионата США в 2019 году. Тогда россиянин в марафонском матче, который продолжался в Нью-Йорке 4 часа и 50 минут, уступил Надалю.

Русские корни Циципаса

22-летний Циципас в третий раз сыграет в полуфинале турнира "Большого шлема". Ранее ему не удавалось преодолеть этот барьер.

Циципас родился в Афинах, но у него русские корни. Мама теннисиста Юлия Сальникова становилась чемпионкой СССР в смешанном разряде, его дед Сергей Сальников в составе сборной СССР по футболу в 1956 году выиграл Олимпиаду в Мельбурне.

Победитель матча Медвадев - Циципас в финале Открытого чемпионата Австралии сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Лидер мирового рейтинга в полуфинале победил в трех сетах россиянина Аслана Карацева.