10.10.2020, 09:15

СЕГОДНЯ: Молодая полька или американка из Москвы. Кто выиграет "Ролан Гаррос"?


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СЕГОДНЯ: Молодая полька или американка из Москвы. Кто выиграет "Ролан Гаррос"?
Sofia KeninREUTERS

10 октября определится победительница Открытого чемпионата Франции по теннису в женском разряде. В финальном матче София Кенин (США - ВТА 6) сыграет с Игой Швентек (Польша - ВТА 53). Начало в 16:00.

Фаворитом финала букмекеры считают 19-летнюю Швентек, которая не проиграла в Париже еще ни одного сета.

Родившаяся в Москве 21-летняя Кенин в нынешнем году уже выиграла один турнир "Большого шлема" - Открытый чемпионат Австралии.

Ранее соперницы встречались между собой один раз. В 2016 году Швентек обыграла Кенин в 1/8 финала "Ролан Гаррос". Сумеет ли американка российского происхождения взять реванш?

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