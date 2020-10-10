10.10.2020, 09:15
СЕГОДНЯ: Молодая полька или американка из Москвы. Кто выиграет "Ролан Гаррос"?
10 октября определится победительница Открытого чемпионата Франции по теннису в женском разряде. В финальном матче София Кенин (США - ВТА 6) сыграет с Игой Швентек (Польша - ВТА 53). Начало в 16:00.
Фаворитом финала букмекеры считают 19-летнюю Швентек, которая не проиграла в Париже еще ни одного сета.
Родившаяся в Москве 21-летняя Кенин в нынешнем году уже выиграла один турнир "Большого шлема" - Открытый чемпионат Австралии.
Ранее соперницы встречались между собой один раз. В 2016 году Швентек обыграла Кенин в 1/8 финала "Ролан Гаррос". Сумеет ли американка российского происхождения взять реванш?
Пенсии в Беларуси сравнили с латвийскими, российскими и польскими
Стало известно о неожиданном предвестнике опухоли мозга
Контракт Шварца с «Динамо» будет рассчитан на два года
Отличить грипп от КОВИД можно по одному симптому