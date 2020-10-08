СЕГОДНЯ: Кто выйдет в финал Открытого чемпионата Франции?
8 октября в Париже определятся финалистки Открытого чемпионата Франции по теннису.
8 октября в Париже определятся финалистки Открытого чемпионата Франции по теннису.
Программу полуфинальных матчей от кроет поединок польской теннисистки Иги Швентек (ВТА 53) с аргентинкой Надей Подороской (ВТА 131). Ранее соперницы между собой не встречались. Фаворитом матча - он начнется ориентировочно в 16:00 - считается полька.
Во втором полуфинале двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова (ВТА 11) сыграет с американкой русского происхождения Софьей Кенин (ВТА 6), которая в этом году выиграла Открытый чемпионат Австралии. 30-летняя Петра против 21-летней Софии. Букмекеры отдают предпочтение в этом поединке Квитовой.
Полуфиналы в мужском одиночном разряде будут сыграны в Париже 9 октября.
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