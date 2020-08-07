07.08.2020, 00:29

СЕГОДНЯ: Контавейт сыграет за вход в полуфинал. Прямая трансляция на Delfi TV


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Merko Cup Eesti-Läti
Anett Kontaveit Foto: Henri-Kristian Kirsip

Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 22) продолжает выступление на теннисном турнире в Палермо. В четвертьфинале первая ракетка страны сыграет с молодой итальянкой Элизабеттой Кочаретто, занимающей 156-е место в мировом рейтинге.

Ранее соперницы между собой не встречались. Прямая трансляция поединка на Delfi TV (начало в 18:30).

Победительница эстонско-итальянского противостояния в полуфинале сыграет с победителем пары - Петра Мартич (Хорватия - WTA 15) - Александра Саснович (Беларусь - WTA 159).

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