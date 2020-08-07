07.08.2020, 00:29
СЕГОДНЯ: Контавейт сыграет за вход в полуфинал. Прямая трансляция на Delfi TV
Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 22) продолжает выступление на теннисном турнире в Палермо. В четвертьфинале первая ракетка страны сыграет с молодой итальянкой Элизабеттой Кочаретто, занимающей 156-е место в мировом рейтинге.
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