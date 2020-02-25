СЕГОДНЯ: Контавейт сыграет в Катаре с 13-й ракеткой мира
Во второму круге крупного теннисного турнира в Дохе Анетт Контавейт (WTA 22) сыграет с первой ракеткой Беларуси Ариной Соболенко (WTA 13). Прямая трансляция на Delfi TV (начало в 13:00).
Во второму круге крупного теннисного турнира в Дохе Анетт Контавейт (WTA 22) сыграет с первой ракеткой Беларуси Ариной Соболенко (WTA 13). Прямая трансляция на Delfi TV (начало в 13:00).
В первом круге Контавейт победила в столице Катара латвийскую теннисистку Анастасию Севастову (WTA 40) - 6:4, 7:6, уроженка Минска была свободна от игры.
Ранее Контавейт встречалась с Соболенко один раз. В 2018 году белоруска победила эстонку в финале турнира в Ухане (Китай) - 6:3, 6:3.
21-летняя Соболенко выиграла за свою карьеру 5 профессиональных турниров. Ее прогресс в последние два сезона связывают с работой российского тренера Дмитрия Турсунова. Однако отношения между ними очень сложные и запутанные. За последние полгода Соболенко дважды объявляла о расставании тренером, но затем она объявляла о возобновлении сотрудничества.
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