14.08.2019, 11:25

СЕГОДНЯ: Контавейт сыграет в Цинциннати с 18-летней полькой


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Anett Kontaveit
Anett KontaveitFoto: AFP7, ZUMAPRESS.com

Во втором круге теннисного турнира в американском Цинциннати Анетт Контавейт (WTA 20) сыграет с представительницей Польши Игой Святек (WTA 55).

Прямая трансляция на Delfi TV (начало в 19:30).

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