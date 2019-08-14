14.08.2019, 11:25
СЕГОДНЯ: Контавейт сыграет в Цинциннати с 18-летней полькой
Во втором круге теннисного турнира в американском Цинциннати Анетт Контавейт (WTA 20) сыграет с представительницей Польши Игой Святек (WTA 55).
Во втором круге теннисного турнира в американском Цинциннати Анетт Контавейт (WTA 20) сыграет с представительницей Польши Игой Святек (WTA 55).
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Коллективная память о Второй мировой войне усилила этноцентризм
Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение
Моряки потушили огонь, но их убило другое
Раскрыта судьба пропавшего в Сирии россиянина