04.03.2021, 00:20

СЕГОДНЯ: Контавейт сыграет в 1/4 финала с Квитовой


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СЕГОДНЯ: Контавейт сыграет в 1/4 финала с Квитовой
Petra Kvitova ZUMAPRESS.com

В четвертьфинале теннисного турнира в столице Катара Анетт Контавейт (WTA 24) сыграет с двукратной чемпионкой Уимблдона Петрой Квитовой (WTA 10). Начало в 13:30.

30-летняя чешка в 1/8 финала победила в Дохе россиянку Анастасию Павлюченкову (WTA 41) - 6:1, 6:3.

Контавейт во втором круге турнира обыграла экс-первую ракетку мира Ангелик Кербер (Германия) - 6:1, 6:4.

Ранее Квитова и Контавейт встречались между собой 6 раз. Счет личного противостояния 4:2 в пользу чешской теннисистки.

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