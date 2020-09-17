СЕГОДНЯ: Контавейт сыграет со звездой российского тенниса. Кто победит?

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Svetlana Kuznetsova REUTERS

В рамках подготовки к Открытому чемпионату Франции по теннису первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 21) выступает на крупном турнире в Риме с призовым фондом 1,69 млн евро. Во втором круге сильнейшая эстонская теннисистка сразится с 35-летней россиянкой Светланой Кузнецовой (WTA 38), за плечами которой два титула на турнирах "Большого шлема" - Открытый чемпионат США (2004) и Открытый чемпионат Франции (2009).