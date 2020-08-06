СЕГОДНЯ: Контавейт играет в Палермо. Прямая трансляция на Delfi TV

Во втором круге теннисного турнира в Палермо первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 22) сыграет с 32-летней немкой Лаурой Зигемунд. Прямая трансляция на Delfi TV (начало в 17:00).
Ранее соперницы один раз уже встречались между собой. В 2018 году Контавейт победила представительницу Германии в трехсетовом поединке.
В четвертьфинале победительница матча Контавейт - Зигемунд сыграет со 156-й ракеткой мира Элизабеттой Кочаретто. 19-летняя итальянка накануне неожиданно победила хорватку Донну Векич (WTA 24) - 6:2, 6:4.
Массовый сход в Палермо сильных игроков - ракетки зачехлили уже 5 посеянных теннисисток - наводит на некоторые мысли: либо фавориты турнира плохо перенесли коронавирусную паузу, либо им не очень хочется надолго задерживаться в Италии.
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