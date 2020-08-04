04.08.2020, 05:00
СЕГОДНЯ: Контавейт играет в Палермо. Прямая трансляция на Delfi TV
В итальянском Палермо стартовал первый после коронавирусной паузы профессиональный турнир Женской теннисной ассоциации. В поединке первого круга сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 22) сыграет с 26-летней румынкой Патрицией Тиг (WTA 85).
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