04.08.2020, 05:00

СЕГОДНЯ: Контавейт играет в Палермо. Прямая трансляция на Delfi TV


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Merko Cup Eesti-Läti
Anett Kontaveit Foto: Henri-Kristian Kirsip

В итальянском Палермо стартовал первый после коронавирусной паузы профессиональный турнир Женской теннисной ассоциации. В поединке первого круга сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 22) сыграет с 26-летней румынкой Патрицией Тиг (WTA 85).

Прямую трансляцию этого матча можно наблюдать на Delfi TV. Начало в 21:30. Ранее соперницы между собой не встречались.

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