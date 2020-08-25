25.08.2020, 15:45
СЕГОДНЯ: Контавейт играет в Нью-Йорке. Прямая трансляция на Delfi TV
В Нью-Йорке проходит крупный теннисный турнир Western & Southern Open с призовым фондом 1,95 млн долларов. Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 20) в 1/8 финала сыграет с представительницей Чехии Мари Боузковой (WTA 48). Прямая трансляция на Delfi TV (начало в 18:00).
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