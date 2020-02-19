СЕГОДНЯ: Контавейт играет в Дубае со второй ракеткой России

Ранее Контавейт и Павлюченкова встречались между собой 5 раз. Счет личных встреч 3:2 в пользу эстонской теннисистки, однако последнюю очную встречу - она состоялась в январе - Контавейт проиграла.

В случае успеха эстонская тееннисистка в четвертьфинале сыграет с победителем матча Петра Мартич (Хорватия) - Барбора Стрыцова (Чехия).

