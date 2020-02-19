19.02.2020, 14:35

СЕГОДНЯ: Контавейт играет в Дубае со второй ракеткой России


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Во втором круге крупного теннисного турнира в Дубае Анетт Контавет (WTA 24) сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой (WTA 31). Прямая трансляция на Delfi TV (начало в 18:30).

Ранее Контавейт и Павлюченкова встречались между собой 5 раз. Счет личных встреч 3:2 в пользу эстонской теннисистки, однако последнюю очную встречу - она состоялась в январе - Контавейт проиграла.

В случае успеха эстонская тееннисистка в четвертьфинале сыграет с победителем матча Петра Мартич (Хорватия) - Барбора Стрыцова (Чехия).

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