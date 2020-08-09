09.08.2020, 07:45

СЕГОДНЯ: Контавейт играет финал в Палермо. Трансляция на Delfi TV


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СЕГОДНЯ: Контавейт играет финал в Палермо. Трансляция на Delfi TV
Anett KontaveitZUMA Press

В финале теннисного турнира в Палермо с призовым фондом 163 000 евро Анетт Контавейт (WTA 22)сыграет с 23-летней француженкой Фионой Ферро (WTA 53). Прямая трансляция на Delfi TV (ориентировочно в 20:30).

Ранее соперницы встречались между собой один раз. В 2016 году Контавейт победила француженку в трехсетовом поединке.

Эстонская теннисистка является фаворитом финального матча. Котировка на ее победу 1.60, тогда как выигрыш соперницы оценивается коэффициентом 2.40.

Вне зависимости от результатов финального матча в новом мировом рейтинге, который будет обнародован в понедельник, Контавейт поднимется на 20-е место.

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