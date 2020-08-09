СЕГОДНЯ: Контавейт играет финал в Палермо. Трансляция на Delfi TV

В финале теннисного турнира в Палермо с призовым фондом 163 000 евро Анетт Контавейт (WTA 22)сыграет с 23-летней француженкой Фионой Ферро (WTA 53). Прямая трансляция на Delfi TV (ориентировочно в 20:30).
Ранее соперницы встречались между собой один раз. В 2016 году Контавейт победила француженку в трехсетовом поединке.
Эстонская теннисистка является фаворитом финального матча. Котировка на ее победу 1.60, тогда как выигрыш соперницы оценивается коэффициентом 2.40.
Вне зависимости от результатов финального матча в новом мировом рейтинге, который будет обнародован в понедельник, Контавейт поднимется на 20-е место.
Грета Тунберг стала экспертом по коронавирусу и всех рассмешила
Змея напала на ребенка на набережной в Петербурге
Почему в СССР не заражались через общие стаканы?
Дочери Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы: что сотворила девочка