СЕГОДНЯ: Контавейт играет финал в Палермо. Трансляция на Delfi TV

Ранее соперницы встречались между собой один раз. В 2016 году Контавейт победила француженку в трехсетовом поединке.

Эстонская теннисистка является фаворитом финального матча. Котировка на ее победу 1.60, тогда как выигрыш соперницы оценивается коэффициентом 2.40.

Вне зависимости от результатов финального матча в новом мировом рейтинге, который будет обнародован в понедельник, Контавейт поднимется на 20-е место.