СЕГОДНЯ: Контавейт и Канепи сыграют во втором круге US Open

Соперницей Контавейт во втором круге будет 26-летняя австралийка Айла Томлянович (WTA 47). Этот поединок запланирован на 19:30. Ранее соперницы встречались между собой один раз - минувшей весной Контавейт победила в трехсетовом поединке.

Помимо одиночного разряда, Контавейт сыграет на US Open в паре с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Канепи во втором круге сразится с 23-летней хорваткой Донной Векич (WTA 23). Начало матча в 21:30. Прежде теннисистки между собой не встречались.