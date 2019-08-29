СЕГОДНЯ: Контавейт и Канепи сыграют во втором круге US Open

В Нью-Йорке начались матчи второго круга Открытого чемпионата США по теннису. Эстонские теннисистки Анетт Контавейт и Кайа Канепи свои поединки проведут 29 августа. Правда, дождь может внести серьезные коррективы в расписание матчей.
Соперницей Контавейт во втором круге будет 26-летняя австралийка Айла Томлянович (WTA 47). Этот поединок запланирован на 19:30. Ранее соперницы встречались между собой один раз - минувшей весной Контавейт победила в трехсетовом поединке.
Помимо одиночного разряда, Контавейт сыграет на US Open в паре с россиянкой Дарьей Касаткиной.
Канепи во втором круге сразится с 23-летней хорваткой Донной Векич (WTA 23). Начало матча в 21:30. Прежде теннисистки между собой не встречались.
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