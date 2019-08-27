СЕГОДНЯ: Контавейт и Канепи начинают выступление на US Open

Первой на корт выйдет Кайа Канепи (WTA 82), которая проведет поединок с немкой Татьяной Мария (WTA 79). Начало в 20:00.

Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 21) померится силами с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (WTA 83) Этот поединок запланирован на 21:30.