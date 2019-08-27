27.08.2019, 06:10
СЕГОДНЯ: Контавейт и Канепи начинают выступление на US Open
На Открытом чемпионате США по теннису начинают выступление представительницы Эстонии.
На Открытом чемпионате США по теннису начинают выступление представительницы Эстонии.
Первой на корт выйдет Кайа Канепи (WTA 82), которая проведет поединок с немкой Татьяной Мария (WTA 79). Начало в 20:00.
Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 21) померится силами с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (WTA 83) Этот поединок запланирован на 21:30.
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