27.08.2019, 06:10

СЕГОДНЯ: Контавейт и Канепи начинают выступление на US Open


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Anett Kontaveit
Anett KontaveitFoto: Mark Blinch, AP

На Открытом чемпионате США по теннису начинают выступление представительницы Эстонии.

Первой на корт выйдет Кайа Канепи (WTA 82), которая проведет поединок с немкой Татьяной Мария (WTA 79). Начало в 20:00.

Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 21) померится силами с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (WTA 83) Этот поединок запланирован на 21:30.

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