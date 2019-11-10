СЕГОДНЯ: Итоговый теннисный турнир стартует в Лондоне

Один из главных фаворитов турнира — открытие сезона, 23-летний россиянин Даниил Медведев. Он играл в финалах девяти турниров АТР. В частности, россиянин выиграл "Мастерсы" в Шанхае и Цинциннати и проиграл в финале турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США.

Показанные результаты позволили Медведеву стать четвертой ракеткой мира и войти в элиту мирового мужского тенниса.

По итогам жеребьевки соперниками россиянина по группе будут первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, шестой номер мирового рейтинга грек Стефанос Циципас и представитель Германии Александр Зверев (7-й номер рейтинга АТР), который является победителем прошлогоднего итогового турнира ATP.

В другой группе выступят серб Новак Джокович (второй номер мирового рейтинга), швейцарец Роджер Федерер (3), австриец Доминик Тим (5) и итальянец Маттео Берреттини (8).