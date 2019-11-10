СЕГОДНЯ: Итоговый теннисный турнир стартует в Лондоне
Матчи турнира пройдут на кортах О2 Arena. По традиции в турнире примут 8 сильнейших теннисистов и пар текущего сезона. Призовой фонд соревнований составляет 9 миллионов долларов.
Матчи турнира пройдут на кортах О2 Arena. По традиции в турнире примут 8 сильнейших теннисистов и пар текущего сезона. Призовой фонд соревнований составляет 9 миллионов долларов.
Один из главных фаворитов турнира — открытие сезона, 23-летний россиянин Даниил Медведев. Он играл в финалах девяти турниров АТР. В частности, россиянин выиграл "Мастерсы" в Шанхае и Цинциннати и проиграл в финале турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США.
Показанные результаты позволили Медведеву стать четвертой ракеткой мира и войти в элиту мирового мужского тенниса.
По итогам жеребьевки соперниками россиянина по группе будут первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, шестой номер мирового рейтинга грек Стефанос Циципас и представитель Германии Александр Зверев (7-й номер рейтинга АТР), который является победителем прошлогоднего итогового турнира ATP.
В другой группе выступят серб Новак Джокович (второй номер мирового рейтинга), швейцарец Роджер Федерер (3), австриец Доминик Тим (5) и итальянец Маттео Берреттини (8).
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