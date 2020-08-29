СЕГОДНЯ: Финал Осака - Азаренко. Прямая трансляция на Delfi TV

Напомним, что 22-летняя японка в четвертьфинале одолела в трехсетовом поединке первую ракетку Эстонии Анетт Контавейт, а затем отказалась играть полуфинал из-за полицейского произвола в США по отношению к афроамериканцам.

Организаторы турнира поддержали Осаку и приостановили на день турнир. После переговоров японка изменила свое решение и вышла на корт, обыграв в полуфинале бельгийку Элизе Мертенс (WTA 22) - 6:2, 7:6.

31-летняя Азаренко, в свою очередь, победила британку Йоханну Конту (WTA 15) - 4:6, 6:4 и 6:1. Белорусская теннисистка впервые с 2016 года сыграет в финале турнира категории "Премьер".

На пресс-конференции после матча белоруску спросили, что она думает о движении "Жизнь черных имеет значение" и о событиях в Белоруси. Азаренко грамотно ушла ушла от ответов, предложив поговорить о теннисе.

Ранее Азаренко и Осака встречались между собой три раза. Счет 2:1 в пользу японской теннисистки.