08.02.2020, 04:00
СЕГОДНЯ: Эстония и Украина сразятся в Ласнамяэ: Анетт против Элины
На кортах теннисного центра "Таллинк" близится к завершению Кубок Федерации (Евро-Африканская зона I). Женская сборная Эстонии в заключительный день турнира сыграет с украинскими теннисистками. Прямая трансляция на Delfi TV (начало в 13:00)
Победитель матча получит право сыграть в плей-офф Мировой лиги. Украинки, собравшие сильнейший состав, являются фаворитками матча.
Из трех поединков наибольший интерес представляет противостояние лидеров команд Элины Свитолиной (WTA 4) и Анетт Контавейт (WTA 22). Ранее они встречались между собой один раз в 2018 году. Поединок на итальянском грунте выиграла украинка - 6:4, 6:3.
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