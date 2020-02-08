СЕГОДНЯ: Эстония и Украина сразятся в Ласнамяэ: Анетт против Элины

Победитель матча получит право сыграть в плей-офф Мировой лиги. Украинки, собравшие сильнейший состав, являются фаворитками матча.

Из трех поединков наибольший интерес представляет противостояние лидеров команд Элины Свитолиной (WTA 4) и Анетт Контавейт (WTA 22). Ранее они встречались между собой один раз в 2018 году. Поединок на итальянском грунте выиграла украинка - 6:4, 6:3.