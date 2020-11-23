Россиянин Медведев выиграл Итоговый турнир ATP

Россиянин Даниил Медведев стал победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования прошли в Лондоне.
В финальном матче Медведев со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 одержал победу над австрийцем Домиником Тимом, который является третьей ракеткой мира. На пути к финалу оба теннисиста обыграли серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля, занимающих первые две строчки рейтинга ATP. Медведев встречался с первой ракеткой мира Джоковичем на групповом этапе, а с Надалем — в полуфинале. Россиянин провел против Тима пять матчей — в трех победу праздновал австриец, в двух сильнее оказывался Медведев.
An incredible moment 🏆
🇷🇺 @DaniilMedwed, you are a #NittoATPFinals champion!
🎥: @TennisTV pic.twitter.com/cf9ITXSzYo
— ATP Tour (@atptour) November 22, 2020
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