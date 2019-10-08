08.10.2019, 21:15

Российский теннисист покончил жизнь самоубийством

 (1)
Спорт-Экспресс
EST 1
Tennispall
Tennispall

Серебряный призер юношеских Олимпийских игр 2010 года по теннису Михаил Бирюков найден мертвым в Москве. Его тело было обнаружено в ванной.

Прибывшие на место медики "Скорой помощи" не смогли спасти 27-летнего спортсмена. Смерть наступила, вероятно, в результате самоубийства. Правоохранительные органы проводят проверку.

В молодости Бирюков подавал большие надежды, но реализовать себя на теннисном корте он так и не сумел. Его лучший результат в мировом рейтинге 292-е место.

Мамой Бирюкова является четырехкратная чемпионка мира по современному пятиборью Ирина Киселева.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: