Российский теннисист покончил жизнь самоубийством

Серебряный призер юношеских Олимпийских игр 2010 года по теннису Михаил Бирюков найден мертвым в Москве. Его тело было обнаружено в ванной.
Прибывшие на место медики "Скорой помощи" не смогли спасти 27-летнего спортсмена. Смерть наступила, вероятно, в результате самоубийства. Правоохранительные органы проводят проверку.
В молодости Бирюков подавал большие надежды, но реализовать себя на теннисном корте он так и не сумел. Его лучший результат в мировом рейтинге 292-е место.
Мамой Бирюкова является четырехкратная чемпионка мира по современному пятиборью Ирина Киселева.
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