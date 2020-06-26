26.06.2020, 17:55
Роман продолжается! Контавейт и Ракетка пообедали в Риге
Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт и рэпер Ракетка продолжают поддерживать романтические отношения и летом.
Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт и рэпер Ракетка продолжают поддерживать романтические отношения и летом.
Недавно возлюбленные были замечены в одном из самых престижных ресторанов латвийской столицы Vincents. Это заведение в Риге посещали многие знаменитости, в числе которых принц Чарльз, Элтон Джон, император Японии...
В феврале Kroonika сообщала, что теннисистку и музыканта видели в ресторане четырехзвездочного спа-отеля "Георг Отс" на острове Сааремаа. Сами возлюбленные свои отношения пока не комментируют.
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