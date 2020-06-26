26.06.2020, 17:55

Роман продолжается! Контавейт и Ракетка пообедали в Риге


Kroonika
EST
Anett Kontaveit ja Tom-Olaf Urb
Anett Kontaveit ja Tom-Olaf UrbFoto: Ekspress Meedia/Õhtuleht

Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт и рэпер Ракетка продолжают поддерживать романтические отношения и летом.

Недавно возлюбленные были замечены в одном из самых престижных ресторанов латвийской столицы Vincents. Это заведение в Риге посещали многие знаменитости, в числе которых принц Чарльз, Элтон Джон, император Японии...

В феврале Kroonika сообщала, что теннисистку и музыканта видели в ресторане четырехзвездочного спа-отеля "Георг Отс" на острове Сааремаа. Сами возлюбленные свои отношения пока не комментируют.

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