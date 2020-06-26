Роман продолжается! Анетт Контавейт и рэпер Ракетка пообедали в Риге

Недавно возлюбленные были замечены в одном из самых престижных ресторанов латвийской столицы Vincents. Это заведение в Риге посещали многие знаменитости, в числе которых принц Чарльз, Элтон Джон, император Японии...

В феврале Kroonika сообщала, что теннисистку и музыканта видели в ресторане четырехзвездочного спа-отеля "Георг Отс" на острове Сааремаа. Сами возлюбленные свои отношения пока не комментируют.