Roland Garros проведут с 20 сентября по 4 октября
Названы новые даты проведения турнира большого шлема Roland Garros. На грунтовых кортах Парижа лучшие теннисисты мира сразятся в конце сентября — начале октября.
Названы новые даты проведения турнира большого шлема Roland Garros. На грунтовых кортах Парижа лучшие теннисисты мира сразятся в конце сентября — начале октября.
Причина переноса турнира — пандемия коронавируса COVID-19, охватившая Европу. Информация о переносе появилась на официальном сайте турнира.
В настоящее время в ATP и WTA турах наступил перерыв, вызванный пандемией.
”Мы приняли трудное, но смелое решение в этой БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЙ ситуации, которая значительно изменилась с прошлых выходных. Мы действуем ответственно и должны вместе бороться за здоровье и безопасность каждого ”, — пояснил Бернард Джудичелли, президент FFT.
Напомним, что сегодня, 17 марта, на 2021 год был перенесен чемпионат Европы по футболу.
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