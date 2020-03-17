Roland Garros проведут с 20 сентября по 4 октября

Причина переноса турнира — пандемия коронавируса COVID-19, охватившая Европу. Информация о переносе появилась на официальном сайте турнира.

В настоящее время в ATP и WTA турах наступил перерыв, вызванный пандемией.

”Мы приняли трудное, но смелое решение в этой БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЙ ситуации, которая значительно изменилась с прошлых выходных. Мы действуем ответственно и должны вместе бороться за здоровье и безопасность каждого ”, — пояснил Бернард Джудичелли, президент FFT.

Напомним, что сегодня, 17 марта, на 2021 год был перенесен чемпионат Европы по футболу.

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