Ролан Гаррос: Контавейт проиграла в первом круге, Канепи идет дальше
Лучшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт уступила в первом круге турнира Большого шлема Ролан Гаррос, который стартовал во Франции.
Лучшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт уступила в первом круге турнира Большого шлема Ролан Гаррос, который стартовал во Франции.
Непреодолимым барьером для Контавейт стала 26-летняя француженка Каролин Гарсия, когда-то выходившая на этом турнире в четвертьфинал. Счет поединка 6:4, 3:6, 6:4 в пользу Гарсия.
Соотечественница Контавейт - Кайя Канепи - несмотря на поражение в первом сете, сумела сломить сопротивление 22-летней чешки Мари Бузковой (4:6, 6:4, 6:2). Во втором круге Канепи сыграет с 20-м номером мировой классификации, бельгийкой Элиз Мертенс. До этого соперницы встречались между собой один раз - в 1/16 финала турнира в Чарльстоне. Тогда победу одержала Канепи.
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