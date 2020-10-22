22.10.2020, 18:12
Роджер Федерер сыграет на Australian Open в 39 лет
Великий швейцарец Роджер Федерер завершил восстановление после двух операций на травмированном колене и приступает к подготовке к будущему сезону.
Великий швейцарец Роджер Федерер завершил восстановление после двух операций на травмированном колене и приступает к подготовке к будущему сезону.
Об этом знаменитый теннисист заявил в интервью швейцарскому журналу Schweizer Illustrierte. Спортсмен не участвовал в соревнованиях с февраля 2020 года, взяв перерыв по состоянию здоровья.
”Я на правильном пути. Постепенно возвращаю форму, но не форсирую события", — отметил обладатель 20 титулов турниров ”Большого шлема”.
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