Роджер Федерер сыграет на Australian Open в 39 лет

Об этом знаменитый теннисист заявил в интервью швейцарскому журналу Schweizer Illustrierte. Спортсмен не участвовал в соревнованиях с февраля 2020 года, взяв перерыв по состоянию здоровья.

”Я на правильном пути. Постепенно возвращаю форму, но не форсирую события", — отметил обладатель 20 титулов турниров ”Большого шлема”.