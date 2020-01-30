Родившаяся в Москве американка шокировала первую ракетку мира

В первой партии каждая из теннисисток брала свою подачу. На тайбрейке Барти была впереди 6:4, но не сумела удержать преимущество - 6:8.

Кенин сотворила сенсацию

По ходу второй партии Барти, которую бурно поддерживали австралийские болельщики, вела в счете 5:3, но затем проиграла 4 гейма подряд, а с ними и весь матч.

Несмотря на поражение, Барти сохранит звание первой ракетки мира. Кенин впервые в карьере пробьется в ТОП-10.

Обидчица Контавейт сошла с дистанции

Второй финалисткой турнира стала испанка Гарбинье Мугуруса (WTA 32), одолевшая румынку Симону Халеп (WTA 3) - 7:6, 7:5.

Румынская теннисистка, победившая в предыдущем поединке первую ракетку Эстонии Анетт Контавейт, считалась фаворитом матча, но Мугуруса великолепно защищалась и удачно атаковала.

Победительница Открытого чемпионата Австралии станет известна 1 февраля.