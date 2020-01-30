Родившаяся в Москве американка шокировала первую ракетку мира

Первой финалисткой Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде стала 21-летняя американка российского происхождения София Кенин (WTA 15). Уроженка Москвы в полуфинале одолела первую ракетку мира Эшли Барти (Австралия) - 7:6, 7:5.
В первой партии каждая из теннисисток брала свою подачу. На тайбрейке Барти была впереди 6:4, но не сумела удержать преимущество - 6:8.
Кенин сотворила сенсацию
По ходу второй партии Барти, которую бурно поддерживали австралийские болельщики, вела в счете 5:3, но затем проиграла 4 гейма подряд, а с ними и весь матч.
Несмотря на поражение, Барти сохранит звание первой ракетки мира. Кенин впервые в карьере пробьется в ТОП-10.
Обидчица Контавейт сошла с дистанции
Второй финалисткой турнира стала испанка Гарбинье Мугуруса (WTA 32), одолевшая румынку Симону Халеп (WTA 3) - 7:6, 7:5.
Румынская теннисистка, победившая в предыдущем поединке первую ракетку Эстонии Анетт Контавейт, считалась фаворитом матча, но Мугуруса великолепно защищалась и удачно атаковала.
Победительница Открытого чемпионата Австралии станет известна 1 февраля.
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