Разочарованная Канепи ответила Теннисному союзу

Капитан сборной Эстонии Мяртен Тамла обнародовал состав на матчи Кубка Федерации, который пройдет в Таллинне. В него вошли Анетт Контавейт, Елена Малыгина, Катрийн Саар, Саара Орав и Валерия Горлач.

Если исходить из логики капитана команды, то отсутствие Канепи в составе объясняется тем, что она не сильный командный игрок.

"Женская команда состоит из сильных командных игроков, заинтересованных в долгосрочном и преданном представлении Эстонии. Надеюсь, что мы сделали правильный выбор", - сказала Тамла.

Кубок Федерации среди команд Первой группы Евро-Африканской зоны пройдет 5-8 февраля в Таллинне. В групповом турнире соперниками сборной Эстонии на кортах теннисного центра "Таллинк" в Ласнамяэ будут Греция, Австрия и Италия.