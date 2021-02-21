21.02.2021, 10:49

ПРЯМО СЕЙЧАС | Медведев и Джокович играют за победу на Australian Open

 (1)
EST
Даниил Медведев
Даниил МедведевФото: Hu Jingchen/XinHua

В финале первого в 2021 году турнира "Большого шлема" Australian Open встречаются серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев.

Для первой ракетки мира победа может стать девятой на Australian Open, Медведев же ни разу в карьере не добирался до финала данного турнира.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: