ПРЯМО СЕЙЧАС | Медведев и Джокович играют за победу на Australian Open

В финале первого в 2021 году турнира "Большого шлема" Australian Open встречаются серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев.
Для первой ракетки мира победа может стать девятой на Australian Open, Медведев же ни разу в карьере не добирался до финала данного турнира.
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