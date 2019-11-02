02.11.2019, 12:30
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Сумеет ли Свитолина выйти в финал?
В китайском Шэньчжэне близится к завершению Итоговой чемпионат Женской теннисной ассоциации с призовым фондом 14 млн долларов. В субботу определятся финалистки турнира. Оба полуфинала можно увидеть в прямой трансляции на Delfi TV(начало в 12:30).
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