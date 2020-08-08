08.08.2020, 17:40
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Сможет ли Контавейт выйти в финал?
На итальянском острове Сицилия близится к завершению первый после коронавирусной паузы профессиональный турнир Женской теннисной ассоциации. Программу полуфинальных матчей откроет поединок Анетт Контавейт (WTA 22) с хорваткой Петрой Мартич (WTA 15). Прямая трансляция на Delfi TV - начало в 18:00.
Накануне обе теннисистки провели на четвертьфинальной стадии затяжные матчи. 29-летняя Мартич два с половиной часа рубилась с белоруской Александрой Саснович. Обе партии хорватка выиграла на тай-брейке. Контавейт в трех сетах разобралась а атлетичной итальянкой Элизабеттой Коччаретто
Ранее Мартич и Контавейт встречались между собой один раз. В феврале этого года хорватка победила эстонскую теннисистку в Эмиратах - 7:6, 6:1.
Букмекеры отдают предпочтение в полуфинальном поединке представительнице Хорватии. 1.70 - такова котировка на ее выигрыш, тогда как победу Контавейт они оценивают коэффициентом 2.25.
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