09.07.2020, 18:10
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Полуфиналы чемпионата Эстонии по теннису
На чемпионате Эстонии по теннису, который проходит на кортах "Калева", наступила пора решающих встреч.
На чемпионате Эстонии по теннису, который проходит на кортах "Калева", наступила пора решающих встреч.
В первом полуфинале Даниил Глинка играет с восьмикратным чемпионом страны Владимиром Ивановым.
Во второй паре померятся силами Кеннет Райсма и прошлогодний финалист Кристьян Тамм.
В женских полуфиналах Валерия Горлач уступила Катрийн Орав - 2:6, 3:6, а Елена Малыгина победила Софию Чеклистову - 6:3, 6:3.
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