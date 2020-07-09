09.07.2020, 18:10

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Полуфиналы чемпионата Эстонии по теннису


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На чемпионате Эстонии по теннису, который проходит на кортах "Калева", наступила пора решающих встреч.

В первом полуфинале Даниил Глинка играет с восьмикратным чемпионом страны Владимиром Ивановым.

Во второй паре померятся силами Кеннет Райсма и прошлогодний финалист Кристьян Тамм.

В женских полуфиналах Валерия Горлач уступила Катрийн Орав - 2:6, 3:6, а Елена Малыгина победила Софию Чеклистову - 6:3, 6:3.

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