ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Обидчица Контавейт играет за вход в финал с россиянкой

Напомним , что во втором круге турнира в Катаре первая ракетка Беларуси обыграла лидера эстонского тенниса Анетт Контавейт .

В другой полуфинальной паре будут выяснять отношения австралийка Эшли Барти (WTA 1) и чешка Петра Квитова (WTA 11). Этот поединок начнется в 17:30.