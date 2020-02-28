28.02.2020, 14:55

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Обидчица Контавейт играет за вход в финал с россиянкой

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В полуфинале крупного теннисного турнира в Катаре белоруска Арина Соболенко (WTA 13) встречается с россиянкой Светланой Кузнецовой (WTA 46). Прямая трансляция на Delfi TV (начало в 16:00).

Напомним , что во втором круге турнира в Катаре первая ракетка Беларуси обыграла лидера эстонского тенниса Анетт Контавейт .

В другой полуфинальной паре будут выяснять отношения австралийка Эшли Барти (WTA 1) и чешка Петра Квитова (WTA 11). Этот поединок начнется в 17:30.

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