ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Мылыгина потерпела обидное поражение. Как сыграет Контавейт?

Встречу открыл поединок Елена Малыгиной (WTA 553) c Валентини Граматикопулу (WTA 301). Первую партию выиграла греческая теннисистка - 6:4. Во втором сете с таким же счете сильнее была Малыгина. Судьба решающей партии решилась на тай-брейке, где сильнее оказалась гречанка - 10:8.

Во втором матче на корт выйдут лидеры команд Анетт Контавейт (WTA 22) и Деспина Папимихаил (WTA 248). Завершит поединок парная встреча.

Греция без лидера

За сборную Эстонии на кортах ласнамяэского теннисного центра "Таллинк" будут выступать Анетт Контавейт (WTA 22), Елена Малыгина, Катрийн Саар, Валерия Горлач и Саара Орав.

Сборная Греции в эстонскую столицу прилетела без лидера команды Марии Саккари (WTA 21). Первым номером в Таллинне считается Деспина Папимихаил (WTA 248). В состав греческой команды входят две несовершеннолетние теннисистки, которым не исполнилось еще и 16 лет.

За две путевки в плей-офф

В другом матче группового турнира Италия сыграет с Австрией. В параллельной группе встречаются Хорватия и Болгария. Главный фаворит турнира в Таллинне Украина в стартовый день свободна от игры.

В плей-офф Мировой группы Кубка Федерации - эта стадия турнира пройдет в апреле - выйдут две лучшие команды.